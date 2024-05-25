ليلة وداع مبابي| تشكيل ليون وباريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة أولمبيك ليون، اليوم السبت، في نهائي كأس فرنسا.

ويبدأ إنريكي اللقاء بالقوة الضاربة في كل الخطوط على النحو التالي..

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديس، فيتينيا، زاير إيمري، رويز، ديمبلي، باركولا، وكيليان مبابي.

ويخوض كيليان مبابي مباراته الأخيرة بقميص بي إس جي بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

أما بيير سيج مدرب أولمبيك ليون يبدأ نهائي كأس فرنسا بتشكيل يضم..

بيري، ماتا، أوبراين، شاليتا سار، تاليافيكو، كاكيريه، ماتيتش، توليسو، شرقي، بن رحمة، ولاكازيت.

ويسعى سان جيرمان للفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه والأولى بعد غياب عامين، أما ليون يحلم باللقب السادس والأول منذ عام 2012.