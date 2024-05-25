حسام وإبراهيم حسن يهنئان الأهلي بالتتويج بالبطولة الـ12 لدوري أبطال أفريقيا

قدّم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، التهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي ، وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخه .

توّج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتسيد الأهلي المباراة من بدايتها إلى نهايتها لتكتمل الفرحة وتنطلق الهتافات والغناء في المدرجات بعدما شهدت المباراة سيناريو ولا أجمل ولا أروع في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول والتي حملت كل معاني التفوق للأهلي، لينجح رامي ربيعة في تسجيل هدف الفوز وهدف الحفاظ على البطولة الأغلى والتي وصل فيها الأهلي إلى دسته كاملة من الألقاب.