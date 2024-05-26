تفتيش طلاب الدبلومات الفنية بالعصا الإلكترونية في ثاني أيام الامتحانات

تفتح الآن لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أبوابها للطلاب ، لبدء ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية في جميع محافظات الجمهورية

وتتم الآن على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، اجراءات التفتيش الدقيق لجميع طلاب الدبلومات الفنية قبل دخول اللجان وذلك بإستخدام العصا الإلكترونية ، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وكانت قد انطلقت أمس السبت الموافق 25 مايو 2024 امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في جميع محافظات مصر حسب جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم

ويبلغ عدد إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 عدد (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بها، لذا حرصت الوزارة على الإعداد الجيد لها، وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.