400 جنيه.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بسبب تزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

انخفض سعر الذهب العالمي ليكسر منطقة المستوى 2360 دولار للأونصة التي تمثل خط الاتجاه الصاعد ليستمر في الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولار للأونصة.

وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى مما يزيد من فرص هبوط السعر.



شهد سعر الذهب المحلي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجعات التدريجية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية.

أسعار الذهب في مصر



تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنحو 50 جنيه وذلك في ظل ارتباطه بسعر أونصة الذهب العالمي، في حين جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري محايدة بالنسبة للأسواق لتبقى أسعار الذهب معتمدة في تحركاتها على السعر العالمي.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3125 جنيه للجرام ووصل الان الي 3120 .

انخفض الذهب أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3135 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.960 مقابل 25.360 جنيها جنيهًا بداية الأسبوع الماضي بتراجع بلغ 400 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا 2334 دولارًا للأوقية.

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الاحد 26\5\2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2674 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3120 مقابل 3170 جنيهات السبت الماضي

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3566 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.960 جنيها.