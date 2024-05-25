قبل عيد الأضحى 2024 .. الحكومة تزف بشرى لكل موظفي الدولة

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، للعاملين في الدولة.

أكدت الوزارة المالية، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024 المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ يونيو ٢٠٢٤.

موعد مرتبات شهر يونيو

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من ٩ إلى ١٣ يونيو ٢٠٢٤ لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإليكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.