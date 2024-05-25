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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير البترول: محطات توليد الكهرباء تستهلك 60% من غاز مصر .. فيديو

طارق الملا
طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الطاقة اساسية لاي عملية تنمية فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات، مشيرا الى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، اننا لدينا موارد طبيعية  من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.
 

وأشار الى إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام  ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله" بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت،  ننتج منهم من 20 إلى 22 ونستورد شهريا ما يعادل بـ مليار و100 مليون دولار.

وتابع أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود، حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.

وزير البترول

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