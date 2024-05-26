عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق الوقاية من النقرس .. اكتشفيها

النقرس
النقرس

يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك نكشف عن بعض الطرق الفعالة للوقاية من النقرس، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

لم يكن بالأمر السهل.. وزير الزراعة: مصر تعطي الأولوية للأمن الغذائي

عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث" بالعاصمة الإدارية الجديدة

التحكم في مستويات حمض البوليك

تناول أطعمة قليلة في محتواها من حمض البوليك مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
تجنب الأطعمة الغنية بحمض البوليك مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية وبعض المشروبات الكحولية.

المحافظة على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
تناول أدوية خافضة لحمض البوليك عند الضرورة بإشراف الطبيب.

إدارة الأمراض المزمنة

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض الكلى إذا كان الشخص مصاب بها.
اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب العوامل المحفزة

الحد من تناول المشروبات الكحولية.
تجنب الإصابات والجراحات إذا أمكن.
التقليل من استخدام الأدوية التي قد تسبب ارتفاع حمض البوليك.

الكشف المبكر والعلاج السريع

إجراء فحوصات دورية لقياس مستويات حمض البوليك في الدم.
البدء بالعلاج السريع في حال ظهور أي أعراض للنقرس.


باتباع هذه الإرشادات، يمكن للأشخاص الذين لديهم خطر مرتفع للإصابة بالنقرس الوقاية منه بشكل فعال.

النقرس حمض البوليك مستويات حمض البوليك التحكم في مستويات حمض البوليك اللحوم الحمراء الحبوب الكاملة الخضروات والفواكه إدارة الأمراض المزمنة الكشف المبكر العلاج السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

موضوعات متعلقة

أعراض النقرس .. كيف تكتشف الإصابة بالمرض سريعا ؟

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق ويريح القلب ردده في ساعة الاستجابة

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

مرض النقرس.. اعرف الأعراض والأسباب والعلاج

أمير مرتضي منصور: إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وبيجري على أكل عيشه

دعاء المطر .. ردد بيقين 100 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همومك

حسام موافي: 90% من المرضى في العيادات يعانون الصداع وأسبابه كثيرة

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

دعاء المضطرين للفرج العاجل يا حي يا قيوم.. أسهل الطرق

عمرو الدردير يهدد الأهلي: نجم الزمالك مستنيكم في السوبر

نشأت الديهي: الدولار في مصر بيجيب 1000 رغيف

لماذا تراجع سعر الذهب في مصر؟.. اعرف الأسباب

وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-