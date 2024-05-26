غياب عمر مرموش عن المنتخب.. شوقي غريب: عملها في الأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري السابق إن غياب عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني بسبب خضوعه لعملية جراحيه في يده، ليست المرة الأولى للاعب وحصل نفس المشهد أثناء استدعائه له في الأولمبياد.

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي على قناة mbc :" عندما استدعيت عمر مرموش في ذلك التوقيت أرسل لي رسالة ان هناك مشاكل مع فريقه وغير قادر على التواجد لان ناديه رافض ".

وشدد غريب على أنه لابد أن يسمح له ناديه بالانضمام للمنتخب الأولمبي للمشاركة في الأولمبياد ولم يحضر اللاعب مع المنتخب.