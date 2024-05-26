70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

شهدت أسعار البيض تراجعا غير مسبوق في مصر، إذ سجلت تراجعا بنحو يقترب من 70 جنيها ، مقارنة بأعلى سعر والذي وصل إلى 85 - الـ190 جنيها قبل أيام في بعض المناطق، على الرغم من قفزة أسعار الدواجن لتسجل نحو 100 -110 جنيهات، بعد 74 جنيها قبل أيام نتيجة نقض المعروض بسبب الموجة الحارة.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن اليوم 100 جنيها إلى 110 جنيهات لدى المحلات للمستهلك، وفي المزرعة نحو 91 جنيها، فيما تراجع سعر كرتونة البيض إلى 115 جنيها في المزرعة.

تراجع أسعار الأعلاف

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

سعر كيلو البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه قفزة من نحو 178 جنيها لدى بعض المحلات إلى نحو 200-220 جنيها وقد يزيد لدى البعض.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 90-91 جنيها في المزرعة، و100 وقد يصل إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ

الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 108-115 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 100 - 125 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 200-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 115 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 122-125 جنيها بعد 190 كأعلى سعر بفارق يقترب من 70 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض