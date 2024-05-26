عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

البيض
البيض

شهدت أسعار البيض تراجعا غير مسبوق في مصر، إذ سجلت تراجعا بنحو يقترب من 70 جنيها ، مقارنة بأعلى سعر والذي وصل إلى 85 - الـ190 جنيها قبل أيام في بعض المناطق، على الرغم من قفزة أسعار الدواجن لتسجل نحو 100 -110 جنيهات، بعد 74 جنيها قبل أيام نتيجة نقض المعروض بسبب الموجة الحارة.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجل سعر الدواجن اليوم 100 جنيها إلى 110 جنيهات لدى المحلات للمستهلك، وفي المزرعة نحو 91 جنيها، فيما تراجع سعر كرتونة البيض إلى 115 جنيها في المزرعة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 مايو

انخفاض مفاجئ|بورصة الدواجن اليوم.. وأسعار الفراخ والبيض السبت 25 مايو 2024

بسبب نقص المعروض.. تطور مفاجيء بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تراجع أسعار الأعلاف 

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

سعر كيلو البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه قفزة من نحو 178 جنيها لدى بعض المحلات إلى نحو 200-220 جنيها وقد يزيد لدى البعض.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من  90-91 جنيها في المزرعة، و100 وقد يصل إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الفراخ 
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 108-115 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 100 - 125 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 200-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو في المتوسط.
  • سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 40-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 115 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 122-125 جنيها بعد 190 كأعلى سعر بفارق يقترب من 70 جنيها.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 118 جنيها بفارق يقترب من 70 جنيها من أعلى سعر.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيها للمستهلك
البيض اسعار البيض أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم أسعار البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

موضوعات متعلقة

بسبب نقص المعروض.. تطور مفاجيء بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23 مايو 2024

أكثر من 10 جنيهات.. تتطور جديد في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-