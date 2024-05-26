احتفالاً بيوم الفرانكفونية.. عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث" بالعاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الادارية الجديدة عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث"، والتي سبق ومثلت مصر في مهرجان المسرح الفرانكفوني بفرنسا في مارس الماضي ، وسط حضور مكثف من قيادات وزارة التربية والتعليم .

وتضمنت الاحتفالية مجموعة كبيرة من الانشطة الطلابية الناطقة باللغة الفرنسية من مسرح وأغاني وإذاعة وصحافة ، منها أغنية "أعطونا الطفولة" ، وفقرة الاذاعة التي تناولت حياة بعض المشاهير منهم داليدا والشاب خالد و، كما تم عرض مسرحية "الثلاث تفاحات" ، وفقرة "نحن الاطفال من جميع انحاء العالم" .

وقامت الطالبة نوران أحمد هيبة بتقديم فقرة المجلة السياسية باللغة الفرنسية ،

حضر الاحتفالية فتحية فتوح المدير التنفيذي لجمعية أساتذة اللغة الفرنسية ، فتحية البهى الحاصلة على جائزة النبلاء من هيئة السعفة الذهبية ، وفاء عباس مستشارة اللغة الفرنسية - السابق - لوزير التربية و التعليم، المهندس محمد كمال والدكتورة حنان كريم ومنال وحيد وأمنية الباكوري من مدرسة قايتباي ولفيف من الممثلين الشباب الذين قدموا كل الاعمال الفنية باللغة الفرنسية .