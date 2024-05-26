حاكم مصرف لبنان: زيادة حصة القطاع الخاص عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية 

أكد الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان.

وأشار مشيرا أن القطاع الخاص شريك اساسي في بناء الدولة.



وقال المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والاعمار انه تم اعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة.

وأشار الي أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة ازمة الودائع في صدارة الاولويات في اطار ترتيبات واليات لاعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم اقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة .



وأوضح انه قد يكون هناك اشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لاعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان .



ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين

من جانبه اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي اهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان

وقال المهندس فتح الله فوزي ان الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان لأكثر من ٣٠عام وتضم نخبة من رجال المال والاعمال في مختلف الانشطة الاقتصادية ونقدم خدمات للسادة اللبنانيين القادمين من لبنان الي مصر ونقدم الدعم الفني والاداري من خلال الخبرات والكفاءات المتميزة لدي الجمعية

واكد أن الجمعية تقوم بجهد كبير للاستفادة من اللبنانيين المقيمين بأفريقيا وأطلقنا بالفعل منذ سنوات مبادرة مصر لبنان الي أفريقيا والتي اتمني ان تحظي بمتابعة وتطوير دائم.



واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ان الجالية اللبنانية في مصر علي مدي خمسين عام كانت مثالا للنجاح ومثالا يحتذي به في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات وبدورنا ندعم ونساند كل رجال الاعمال اللبنانيين في مصر ونقوم بمساعدتهم بالمعلومات والاتصالات والخبرات الموجودة في الجمعية علي مستوي الإدارة والجهاز التنفيذي.



واشار الي ان اللقاء مع الوفد اللبناني تعد مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال إن هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار وبين أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من أجل العمل معا علي تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.



وشدد علي إن التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة ونتطلع للعمل سويًا على تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعة والخدمات وفي القطاع المالي والمصرفي.

وشارك في اللقاء الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة. بشير يقظان نائب الحاكم الثانى والدكتور نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والدكتور ابراهيم شحرور رئيس ادارة البرامج بمجلس الإنماء والإعمار وجورج معراوي مدير عام وزارة المالية اللبنانية

والسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة و المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية و دانى شعيب .