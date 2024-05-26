أستاذ إدارة الأراضي والمياه: مصر ستكون سلة غذاء العالم بعد انتهاء المشروعات الزراعية

أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، أنه تم استصلاح أكثر من 400 ألف فدان خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الملف الزراعي حاز على اهتمام كبير من القيادة السياسية، خاصة بعد إحياء “مشروع توشكى” ومشروع “شرق العوينات”.

وقال علي إسماعيل، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم عمل محطات لرفع المياه، بطاقة رفع وصلت لأكثر من 20 مليون متر مكعب رفع يوميا، إضافة إلى القيام بعمل أكثر من 3 آلاف كيلو متر من الطرق.

وأضاف أستاذ إدارة الأراضي والمياه، أن مصر ستكون سلة غذاء العالم، بعد الانتهاء من المشروعات الزراعية.