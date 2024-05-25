الفيومي: مشروع توشكى نقلة نوعية في الزراعة بفضل توجيهات الرئيس السيسي  

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية، اليوم السبت، ومنها إعادة الحياة لمشروع توشكي؛ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان له اليوم، أن مشروع توشكي سيسهم في توفير مخزون استراتيجي من السلع ، حيث يركز على زراعة عدد من المحاصيل الهامة، ويأتي على رأسها القمح والذرة والشعير بالإضافة لبعض المحاصيل الاقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، مما يساعد في زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية، مما يوفر العملة الصعبة بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن الدولة المصرية، أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى حل كافة المشاكل التي كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية إلى توجيه اهتمام كبير بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة حجم الصادرات الزراعية.