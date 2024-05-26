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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد سليمان: مسلسل الحشاشين غيّر مساري الفني

محمد سليمان
محمد سليمان

كشف الفنان محمد سليمان أن مشاركته فى مسلسل “الحشاشين” غيرت مساره الفنى وكانت تجربة ممتعة ومشوقة بالنسبة له، وكيف يفكر فى المرحلة المقبلة.

وقال محمد سليمان، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أهم شيء بالنسبة لى فى الفترة المقبلة أن أعتنى جديدا باختياراتى، وأرى أن "الحشاشين" غير مسارى الفنى ككل، حيث سأركز الفترة المقبلة على المشاركة بأعمال كبيرة تحتوى على مخرجين ومؤلفين وممثلين كبار فى هذه المهنة ولديهم تاريخ مشرف واثق فى أفكارهم وآرائهم".    

أما عن مسلسل “الحشاشين” فهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية  وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل “الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الفنان محمد سليمان محمد سليمان كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين أعمال محمد سليمان

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