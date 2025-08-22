نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للسعودية ترسخ الشراكة الاستراتيجية

قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ تمثل خطوة بالغة الأهمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الحمامصي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارة تحمل نتائج إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث أسهمت في دفع مسيرة التعاون القائم بمختلف القطاعات، خاصة الاستثمار والطاقة والتبادل التجاري، بجانب تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، بما يجعل مصر والسعودية قاطرة للنمو والتنمية في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القاهرة والرياض تمثلان ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن التنسيق بين القيادتين يعكس وحدة الموقف والرؤية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب في غزة والأزمات المشتعلة بعدد من الدول العربية.

وأضاف أن ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين؛ يأتي متسقًا مع الجهود السعودية الرامية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".

وأكد الحمامصي أن هذا التنسيق المصري السعودي يعد صمام أمان ضد محاولات العبث بأمن المنطقة أو فرض حلول خارجية لا تتفق مع المصالح العربية، مشددًا على أن البلدين لعبا أدوارًا بارزة في التوسط لحل النزاعات ودعم جهود التهدئة بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأكملها.