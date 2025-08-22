المنتدى الاستراتيجي للفكر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية الحدث الأبرز للتحركات الإقليمية

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية تشكّل الحدث الأبرز على مستوى التحركات الإقليمية، في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الحرب المستمرة على قطاع غزة.

اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية، وتحريك ملف الاعتراف بدولة فلسطين كما ظهر في مؤتمر نيويورك الأخير.

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ القاهرة والرياض تقدّمان نموذجًا متكاملاً في التحرك السياسي، حيث شهدت المرحلة الأخيرة زيارات متبادلة واتصالات مكثفة على أعلى مستوى، ونتج عن ذلك جهود مؤثرة مثل الزخم الذي تولّد عن مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين، والذي حظي بدعم مباشر من الرئيس المصري في زيارته الأخيرة للمملكة.

وذكر، أن هذه التحركات تُعد امتدادًا لخطة عربية طُرحت في قمة القاهرة الطارئة في مارس الماضي، والتي تضمنت تصورًا متكاملاً لحل الأزمة في غزة، غير أن إسرائيل رفضت تلك المبادرات رغم الدعم الدولي والعربي لها.