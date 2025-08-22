قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025
ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور؟.. الإفتاء تجيب
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
فن وثقافة

بإطلالة جذابة.. ليلي علوي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ليلي علوى
ليلي علوى
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة ليلي علوى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.


 

وتألقت ليلي علوي  بفستان فوشيا  ومكشوف وتميز الفستان بطيات بسيطة، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الألوان الناعمة وتركت شعرها المموج علي اكتافها، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

وكانت قد بدأت النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل  أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

تتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.

الفنانة ليلي علوى وبيومي فؤاد أحمد عصام السيد رشدي ابن مين فيهم

