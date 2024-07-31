مقارنة بين MG 5 و MG6 موديل 2025| بالأسعار والمواصفات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافره تلك الإصدارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة الي ان سوق السيارات ينتشر به مختلف فئات السيارات الجديدة، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

- أبعاد ام جى 5 موديل 2025 :

ام جى 5 موديل 2025

تأتي سيارة ام جى 5 موديل 2025 في سوق السيارات المصرى بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- محرك ام جى 5 موديل 2025 :

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2025 من وضع السكون وصلا إلى 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سى، وتنتج قوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج إلى 12.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر .

- أسعار ام جى 5 موديل 2025 :

ام جى 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع في السوق المصرى بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع في السوق المصرى بسعر 900 ألف جنيه .

- أبعاد ام جى 6 موديل 2025 :

ام جى 6 موديل 2025

تتوافر سيارة ام جى 6 موديل 2025 بالسوق المصرى بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم/ وارتفاع 1465 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2715 مم .

- محرك ام جى 6 موديل 2025 :

سعة خزان ام جى 6 موديل 2025 تصل إلى 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة .

- أسعار ام جى 6 موديل 2025 :

ام جى 6 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2025 تباع بالسوق المصرى بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2025 تباع بالسوق المصرى بسعر مليون و 250 ألف جنيه .