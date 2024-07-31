تجنبي السكريات.. علاجات منزلية للتخلص من تورم اللثة

يشتكي البعض من تورم اللثة الذى يجعل شكل الفم يبدو أقل جمالا مما هو عليه ويساعد فى لفت الأنظار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعانين من مشكلة تورم اللثة.

علاجات منزلية للتخلص من تورم اللثة

هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من تورم اللثة دون المساس بالجمال، كشفت عنها طبيبة الأسنان غادة الشريف فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

غسول الملح

قمي بتحضير محلول من ملح الطعام والماء الدافئ.

استخدمي هذا المحلول كغسول للفم والأسنان مرتين يوميًا.

يساعدي الملح على تقليل الالتهاب والتورم في اللثة.

عصير الليمون

امزجي عصير ليمونة واحدة مع كوب ماء دافئ.

استخدمي هذا المحلول لشطف الفم مرتين يوميًا.

يساعدي الليمون على تعقيم الفم وتقليل البكتيريا.

زيت جوز الهند

قمي بدهن اللثة بزيت جوز الهند مرة أو مرتين في اليوم.

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات.

تقليل تناول السكريات

السكريات تزيد من التهاب اللثة وتورمها.

حاولي تقليل تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

هذه العلاجات الطبيعية ستساعدك على التخلص من تورم اللثة دون المساس بجمالك. تذكري أيضًا بالحفاظ على صحة الأسنان والفم بالتنظيف الجيد.

ما هي أفضل الممارسات للحفاظ على صحة اللثة على المدى الطويل؟

اللثة

هناك مجموعة من الممارسات الأساسية للحفاظ على صحة اللثة على المدى الطويل:

التنظيف اليومي للأسنان والفم

قمي بتنظيف أسنانك مرتين يومياً على الأقل، مع استخدام فرشاة أسنان ناعمة وخيط أسنان.

هذا يساعد على إزالة البلاك والبقايا الغذائية من على الأسنان واللثة.

استخدام معجون أسنان مناسب

اختري معجون أسنان يحتوي على فلوريد لتعزيز صحة الأسنان واللثة.

كما يمكن استخدام معجون أسنان مضاد للتسوس والتهابات اللثة.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام

قمي بزيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر على الأقل للفحص والتنظيف.

هذا يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل في اللثة والتعامل معها.

تناول الأطعمة الصحية

تناولي الخضروات والفواكه والبروتينات النحيلة.

هذه الأطعمة تساعد على تعزيز صحة اللثة والأسنان.

تقليل تناول السكريات والمشروبات الغازية

السكريات تسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

حاولي تقليل تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

بالالتزام بهذه الممارسات، ستكون قادرًا على الحفاظ على صحة اللثة على المدى الطويل وتجنب المشاكل المزمنة.