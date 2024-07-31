أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن الأسواق، لمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين.
سعر الطماطم اليوم
الطماطم 18 جنيها
سعر البصل اليوم
- البصل 10جنيهات.
سعر البطاطس اليوم
- البطاطس بـ 26 جنيها
سعر الجزر اليوم
- الجزر بـ 18جنيها .
سعر البطاطا اليوم
- بطاطا 12 جنيها.
سعر الخيار اليوم
- الخيار بـ 20 جنيها .
سعر الباذنجان الأبيض اليوم
الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
سعر الكوسة اليوم
- الكوسة بـ22 جنيها.
سعر الباذنجان العروس اليوم
-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
سعر الفلفل البلدي اليوم
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها
سعر الفلفل الألوان
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
سعر الليمون اليوم
- الليمون بـ 18 جنيها.
سعر البطيخ اليوم
بطيخ بـ 13.5 جنيه سعر الكيلو
سعر الموز البلدي اليوم
- الموز البلدي بـ 25 جنيها