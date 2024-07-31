أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن الأسواق، لمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين.

سعر الطماطم اليوم



الطماطم 18 جنيها

سعر البصل اليوم



‏- البصل 10جنيهات.

سعر البطاطس اليوم



‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها

سعر الجزر اليوم



‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

سعر البطاطا اليوم



- بطاطا 12 جنيها.

سعر الخيار اليوم



‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

سعر الباذنجان الأبيض اليوم



الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

سعر الكوسة اليوم



- الكوسة بـ22 جنيها.



سعر الباذنجان العروس اليوم



‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

سعر الفلفل البلدي اليوم



‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

سعر الفلفل الألوان



‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .



سعر الليمون اليوم



‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيها.

سعر البطيخ اليوم



بطيخ بـ 13.5 جنيه سعر الكيلو

سعر الموز البلدي اليوم



- الموز البلدي بـ 25 جنيها