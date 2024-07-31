رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ يتفقد بدء الأعمال بموقع مصنع تدوير القمامة| صور

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة، بقرية شابة، والذي يقام على مساحة 51000 متر مربع، بطاقة 600 طن/يوم، ويتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهراً.



جاءت هذه الجولة الميدانية تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه فى مصرف كتشنر، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أن الشركة المنفذة قامت بالبدء في الأعمال، وذلك بتنفيذ أعمال المجسات وتسوية التربة ورفع كفاءة الإنارة والمرافق الخاصة بالموقع.

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