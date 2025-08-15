قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر للناشئين يواجه السعودية وديًا استعدادًا لكأس الخليج في أبها

منتخب الناشئين
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

مجموعات البطولة

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخب السعودية صاحب الضيافة، ومعه منتخبات قطر والكويت واليمن.

القائمة الأولية للمنتخب

أعلن الجهاز الفني قائمة أولية تضم 35 لاعبًا سيتم تقليصها قبل 4 أيام من موعد السفر للمشاركة في البطولة، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل، محمد طارق.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير، معاذ محمد، آدم محمد، آدم شاهين، فارس رمضان.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، يوسف تامر، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي، محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، زياد الجزار، حمزة ياسين، محمود شاكر.

طموحات وأهداف

يأمل الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس في تحقيق أقصى استفادة من المعسكر والمباريات الودية أمام المنتخب السعودي، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة على لقب البطولة.

