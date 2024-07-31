بين آمنة وغير مستقرة نسبيا.. تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي التي اكتمل بها حاجز الأمواج، وباقي شواطئ القطاع الشرقي رفعت الرايات الصفراء.

وأشارت الإدارة إلى رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربي، نظرًا لوجود ارتفاع نسبى للأمواج، مؤكدة أن جميع الشواطئ مفتوحة للسباحة.

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.