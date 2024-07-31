عبد الخالق البنا ينهي سباق نصف نهائي التجديف في المركز الرابع

أنهى المصري عبد الخالق البنا سباق نصف نهائي التجديف المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

وتقام منافسات الترتيب بعد غدا الجمعة الساعة 11:18 صباحا، بينما في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير.

وأحرز اللاعبان أحمد خالد ومحمد قوطة المركز الأخير فى نهائى c لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات الزوجى للتجديف.

وتستأنف البعثة المصرية اليوم، الأربعاء، منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد باريس التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.