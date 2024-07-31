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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة المواطن.. محافظ القليوبية: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات تطويع التكنولوجيا والتحول الرقمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المهندس  أيمن عطية محافظ القليوبية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن في إطار إستراتيجية مصر الرقمية وذلك بهدف تحسين خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشئون التنظيمية للشركة المصرية للإتصالات وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات والمحافظة بما ينعكس على تقديم خدمات الإتصالات بجودة عالية للمواطنين والأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة المحافظة بالمدن المختلفة وتوصيل كابلات الفايبر والكبائن وذلك في اطار خطة المحافظة للتحول الرقمي في كافة المنشآت الموجودة بها وفقا لرؤية مصر 2030.
وتناول الإجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم وسرعة الإنتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد وتقديم خدمة بجوده فائقة للعملاء، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع الاجهزة التنفيذية قبل اي أعمال حفر لضمان الحفاظ علي الشبكات الاخري موجها أيضا باستخدام ماكينات الحفر والمقصات بدلا من الحفر العشوائي لسهولة اعادة الشئ لاصله بالطرق بعد الانتهاء من اعمال التنفيذ.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظاً على المال العام وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.
ومن جانبها قدمت الدكتورة زيادة، مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية وللجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق الدائم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للمواطنين والأعمال بالمحافظة مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالدولة.

القليوبية محافظ القليوبية المشروعات تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن مصر الرقمية الإتصالات والإنترنت

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