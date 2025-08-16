قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب صيانة توك توك.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بالسلام

مشاجرة
مشاجرة
مصطفي رجب

قرار جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

‏‎كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم  ‏‎تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص و صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

‏‎بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال المجنى عليه صاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" – مقيم بدائرة القسم، أفاد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص سائق مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أجره صيانة المركبة الخاصة بالمشكو فى حقه تعدى خلالها عليه بالسب والضرب.

‏‎أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وبحوزته (عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

