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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات الدفعة الثانية من تدريب المدربين بجامعة كفر الشيخ | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «تدريب المدربين» الدفعة الثانية بجامعة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ممثلاً في المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات، وجامعة كفر الشيخ ممثلة في المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وبرعاية الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.

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وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام الجامعة بالتدريب والعملية التدريبية لصقل المهارات والقدرات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس لزيادة فعالياتهم، وأن دورة تدريب المدربين تعد الركيزة الأساسية لإعداد كوادر ومدربين معتمدين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن مدة البرنامج التدريبي 6 أيام تدريبية في الفترة من 27/7 إلى 5/8/2024 بواقع 3 أيام تدريبية في الأسبوع. ويقوم بالتدريب في البرنامج مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور طارق عبدالرحمن، إلى أن عدد المشاركين في الدفعة الثانية من البرنامج 20 متدربًا ينتمون إلى جهات هي جامعة كفر الشيخ، وجامعة طنطا، وجامعة المنصورة، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومركز البحوث الزراعية، والمجتمع المدني.

المجلس الاعلى للجامعات جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات كفر الشيخ وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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