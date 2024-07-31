تضارب التصريحات الأمريكية بشأن علم واشنطن باغتيال هنية.. بلينكن: يصعب للغاية التكهن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة كان "ضروريا"، وذلك بعد اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران.

وفي حديثه في منتدى في سنغافورة، علق بلينكن على مقتل هنية، بالقول إنه: "لا يمكن التكهن بالتأثير الذي سيتركه اغتيال هنية".

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن لم تشارك في اغتيال هنية ولم تكن على علم به؛ وذلك على عكس تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول اغتيـ ـال إسماعيل هنية.



وقال بلينكن: "سنستمر في مساعي وقف إطلاق النار في غزة"؛ مشددا على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة "هو الحتمية الدائمة" والطريقة المثلى لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

اغتيال اسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال رئيس المكتب السياسي لها، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.