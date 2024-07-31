قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع الأمواج يغلق 3 شواطئ بمطروح

شواطئ مطروح المغلقة
شواطئ مطروح المغلقة

أغلقت محافظة مطروح اليوم الاربعاء 3 شواطئ بمدينة مرسي مطروح بسبب ارتفاع الامواج وحركة السحب داخل المياه مما قد يسبب خطرا على رواد الشواطئ .

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بسيدى عبد الرحمن

اندلاع حريق بمستشفى خاص للتوليد في مطروح

تم اغلاق شواطئ "ام الرخم - عجيبة- الأبيض" مع التاكيد على عدم النزول بها اليوم الاربعاء لحين استقرار الأحوال داخل البحر لارتفاع الأمواج ووجود سحب.

ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أول بأول، الحالة العامة للشواطئ، ويشدد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر، من خلال تقارير المرور الميداني، وبيانات خبراء الأرصاد الجوية؛ لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار، ووجود نوات، من حملات للتوعية عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة، وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

كان رئيس مدينة مرسى مطروح قد تابع فى وقت سابق موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية للمستفيدين ، من خلال المرور الميداني لمديرة تنمية القرية بمجلس المدينة وأعضاء الادارة علي أرض الواقع للمشروعات التي تم تنفيذها وهي" تربية أغنام - صناعة واصلاح أحذية - بيع مواد غذائية " وأسفرت المعاينة أن المشروعات تم تنفيذها ونجاح جميع المشروعات .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة من خلال اقامة مشروعات وهي " تربيه أغنام - دواجن - خياطة وتفصيل - مشغولات يدوية - ادوات مكتبية - بيع مواد غذائية - بيع وإصلاح أحذية - بيع ملابس مفروشات - تروسيكلات ... الخ " .

وأشار أن مشروعات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ، تتميز بدورها لتحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها وتحسين مستوى المعيشة من الشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء على البطالة .

وأعلن رئيس المدينة عن شروط الحصول علي قرض من ادارة تنمية القرية بمدينة مرسي مطروح الممول من صندوق وزارة التنمية المحلية الذي يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني وهي

- طالب القرض يقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين شباك تنمية القرية .

- يجب أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية.

- عدد 2 ملف ورق

- ايصال كهرباء حديث .

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

- سن المتقدم لطلب القرض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

- يشترط وجود مكان مناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

- للإدارة أن تطلب أوراق أضافية أو شروط جديدة جسب كل حالة .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ارتفاع الأمواج تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

ترشيحاتنا

الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

توفير الإمدادات اللازمة.. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-