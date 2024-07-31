ارتفاع الأمواج يغلق 3 شواطئ بمطروح

أغلقت محافظة مطروح اليوم الاربعاء 3 شواطئ بمدينة مرسي مطروح بسبب ارتفاع الامواج وحركة السحب داخل المياه مما قد يسبب خطرا على رواد الشواطئ .

تم اغلاق شواطئ "ام الرخم - عجيبة- الأبيض" مع التاكيد على عدم النزول بها اليوم الاربعاء لحين استقرار الأحوال داخل البحر لارتفاع الأمواج ووجود سحب.

ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أول بأول، الحالة العامة للشواطئ، ويشدد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر، من خلال تقارير المرور الميداني، وبيانات خبراء الأرصاد الجوية؛ لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار، ووجود نوات، من حملات للتوعية عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة، وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

كان رئيس مدينة مرسى مطروح قد تابع فى وقت سابق موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية للمستفيدين ، من خلال المرور الميداني لمديرة تنمية القرية بمجلس المدينة وأعضاء الادارة علي أرض الواقع للمشروعات التي تم تنفيذها وهي" تربية أغنام - صناعة واصلاح أحذية - بيع مواد غذائية " وأسفرت المعاينة أن المشروعات تم تنفيذها ونجاح جميع المشروعات .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة من خلال اقامة مشروعات وهي " تربيه أغنام - دواجن - خياطة وتفصيل - مشغولات يدوية - ادوات مكتبية - بيع مواد غذائية - بيع وإصلاح أحذية - بيع ملابس مفروشات - تروسيكلات ... الخ " .

وأشار أن مشروعات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ، تتميز بدورها لتحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها وتحسين مستوى المعيشة من الشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء على البطالة .

وأعلن رئيس المدينة عن شروط الحصول علي قرض من ادارة تنمية القرية بمدينة مرسي مطروح الممول من صندوق وزارة التنمية المحلية الذي يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني وهي

- طالب القرض يقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين شباك تنمية القرية .

- يجب أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية.

- عدد 2 ملف ورق

- ايصال كهرباء حديث .

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

- سن المتقدم لطلب القرض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

- يشترط وجود مكان مناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

- للإدارة أن تطلب أوراق أضافية أو شروط جديدة جسب كل حالة .