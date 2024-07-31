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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسمين العلمي والأدبي.. تعرف عليهم

إعلان نتيجة الثانوية
إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

أعلن الدكتور محمد ‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية للعام 2023/2024.

 مشيرا إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي قد بلغت 60.87%، وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:

المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%).
المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صادق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%).
‏المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).
المركز الثاني مكرر: مريم عبدالمنعم محمد محمود خليل، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏
المركز الخامس: أحمد فرج أحمد فرج إبراهيم، من معهد كفر الشيخ بكفر الشيخ، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز ‏ الخامس مكرر: محمد محمود محمد منصور، من معهد أبوداود العنب بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
‏المركز الخامس مكرر: إسلام محمد عبدالواحد جاد البنهاوي، من معهد دملو بالمنوفية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: يوسف عبدالفتاح بدير عبدالحي الحسيني، من معهد الخلفاء الراشدين النموذيج بدمياط، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز الخامس مكرر: أحمد رضا أحمد رمضان، من معهد الطيبة بالدقهلية، بمجموع 646 بنسبة (99.38%).
المركز ‏العاشر: إبراهيم لطفي عبدالرحمن السيد علي، من معهد طلائع الأزهر الخاص جسر السويس لغات بالقاهرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: الشفاء عبدالحارس عبدالواحد حسن، من معهد فتيات ساحل سليم بأسيوط، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسراء رضا عبدالحليم أحمد محمد، من معهد فتيات كوم بني مراس بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسلام شاكر عبدالخالق محمد المراكبي، من معهد زرقان بالمنوفية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: أماني سلطان محمود سيد أحمد، من معهد فتيات الدير بالأقصر، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: أنس محمد شعبان محمد سلامة، من معهد المنصورة النموذجي بالدقهلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: إسلام نبيل عبدالسلام إسماعيل غلو، من معهد الشهيد العقيد رامي حسنين بالبحيرة، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: مريم أحمد طه محمد طه، من معهد فتيات آل نوح النموذجي بالإسماعيلية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: نهى عادل محمود شوكت موسى الوكيل، من معهد فتيات الزقازيق النموذجي بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).
المركز ‏العاشر مكرر: رحاب جمال خميس أحمد البدراوي، من معهد فتيات ديرب نجم بالشرقية، بمجموع 645 ‏بنسبة (99.23%).

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعدييني، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614  بنسبة  (97.46%).

المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجي شكري محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولي بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدي بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).

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