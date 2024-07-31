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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تنفيذ 93.5% من مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، مؤكدا اتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ المشروعات بلغت 93.5% بالمرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من المراحل التجهيزية للمرحلة الثانية بمدن طوخ وقليوب والخانكة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات في مركز شبين القناطر، الخانكة، وطوخ، وقليوب، وتشمل هذه المرحلة مشروعات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه سيتم توفير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، مع ربط القرى بشبكات الاتصالات وتحسين البنية التحتية والتي تشمل إصلاح الطرق وتمهيدها، وإنشاء أرصفة، وتوفير إضاءة جيدة، وبناء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

القليوبية محافظ القليوبية تنفيذ مشروعات حياة كريمة طوخ

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