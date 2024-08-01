أحمد موسى: جولة السيسي ومحمد بن زايد حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين الجديدة، قائلاً: "السوشيال ميديا ووسائل الإعلام كلها اتكلمت عن الزيارة".

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "قناة صدى البلد"، أن مدينة العلمين الجديدة هي نقلة مميزة للغاية فيقطاع السياحة، وتتميز بأجواء سياحية رائعة وجذابة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "ان الناس كانت بتقضي إجازتها هناك في العلمين، ولما شافوا الرئيس السيسي انبهروا وراحوا سلموا عليه والرئيس قالهم اتفضلوا مكانكم".

وأردف أحمد "مفيش مكان فاضي في العلمين دلوقتي، وجميع الفنادق والأماكن كاملة العدد، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص طبعًايبقى موجود بشكل مستمر وسط الناس".