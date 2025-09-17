إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة هيدي كرم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وتألقت هيدي كرم، مرتديه فستان قصير باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم لافت مع مجموعة مميزة من الورود الملونه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه بألوان النود الجذابة

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم