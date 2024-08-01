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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الطعام فيه سم قاتـ ل.. احترسي من أواني طهي تسبب أضرارا صحية

أحترسي أواني طهي
أحترسي أواني طهي تسبب أضرار صحية

حذرت سارة سلام أخصائي تحاليل من بعض آواني الطهي المضرة للصحة العام وتتفاعل مع الطعام.

احترسي أواني طهي تسبب أضرارا صحية

وقالت سلام فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند اختيار أواني الطهي للاستخدام المنزلي:

المواد المصنوعة منها

تجنب الأواني المصنوعة من مواد كيميائية مثل البلاستيك غير الآمن أو الطلاء غير السليم.
افضل استخدام أواني مصنوعة من مواد طبيعية وآمنة صحيًا مثل الفخار، الزجاج، الفولاذ المقاوم للصدأ.

طلاء الأواني

تجنب أواني الطهي ذات الطلاء غير السليم أو التالف، فقد ينتقل إلى الطعام.
افضل استخدام أواني بطلاء سيراميكي أو مينا آمن.

التأثيرات الكيميائية

بعض المواد في الأواني قد تتفاعل كيميائيًا مع الطعام وتنقل مواد ضارة.
خاصة مع الأطعمة الحمضية والقلوية والمالحة.

الصحة والسلامة

تجنب استخدام أواني تالفة أو مخدوشة، فقد تؤدي إلى تسرب مواد ضارة.
تأكد من اتباع تعليمات الاستخدام والتنظيف للحفاظ على سلامة الأواني.

لذلك، استثمر في أواني طهي آمنة وصحية من مواد جيدة، واتبع الإرشادات الصحيحة لاستخدامها وتنظيفها، هذا سيساعد على الحفاظ على صحتك وجودة طعامك.

ما هي المواصفات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند شراء أواني الطهي؟

أحترسي أواني طهي تسبب أضرار صحية

 هناك بعض المواصفات الرئيسية التي ينبغي البحث عنها عند شراء أواني الطهي:

المادة المصنوعة منها

الفولاذ المقاوم للصدأ: يعتبر من أفضل الخامات لأنه متين وسهل التنظيف ولا يتفاعل مع الأطعمة.
السيراميك أو الخزف: آمن وسهل التنظيف، ولا يطلق مواد كيميائية.
الأواني المصنوعة من الألمنيوم: يجب الحذر منها لاحتمال تفاعلها مع الأطعمة الحمضية.
التفلون: آمن طالما لا يكون الطلاء التفلوني متهالك أو متقشر.

سماكة المادة

الأواني السميكة تتميز بتوزيع حراري أفضل وتقاوم التلف أكثر.

مقاومة الحرارة والتآكل

تأكد أن الأواني قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة دون تشوه أو تلف.
مقاومة الخدش والتآكل عند الاستخدام المتكرر.

سهولة التنظيف

الأواني ذات السطح الملساء والخالية من الزوايا الصعبة التنظيف.
مناسبة للغسل اليدوي أو في غسالة الأطباق.

المقابض والأغطية

مقابض وأغطية آمنة وسهلة الاستخدام.
مقاومة للحرارة المرتفعة.
التركيز على هذه المواصفات سيساعدك في اختيار أواني طهي آمنة وعملية لمطبخك.

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