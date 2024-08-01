سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 1 أغسطس

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أغسطس 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء: 158.04 جنيه.
سعر البيع: 159.13 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 157.98 جنيه.
سعر البيع: 159.15 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 153 جنيه.
سعر البيع: 159.21 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء:158.70 جنيه.
سعر البيع: 159.21 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 154.34 جنيه.
سعر البيع: 159.49 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 182.89 جنيه.
سعر البيع: 159.15 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 147.06 جنيه.
سعر البيع: 159.20 جنيه