سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 1 أغسطس

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أغسطس 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر



أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



سعر الشراء: 158.04 جنيه.

سعر البيع: 159.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

سعر الشراء: 157.98 جنيه.

سعر البيع: 159.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 153 جنيه.

سعر البيع: 159.21 جنيه.



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء:158.70 جنيه.

سعر البيع: 159.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 154.34 جنيه.

سعر البيع: 159.49 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 182.89 جنيه.

سعر البيع: 159.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الشراء: 147.06 جنيه.

سعر البيع: 159.20 جنيه