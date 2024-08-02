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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالقانون.. 10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

 منح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا والتسهيلات لتوفيق أوضاع أصحابها، كما حدد القانون، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

 

 ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:

 

 

1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

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