محافظ الدقهلية يشكل لجنة من المتخصصين لمعاينة نخلتين بالغى الخطورة

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة نخلتين بالغى الخطورة حيث لاحظهما أثناء تفقده اليوم .

وجه اللواء " مرزوق " لرئيس حي غرب المنصوره بسرعة قطع النخلتين وإزالتهما تماماً وإعادة زرع نخلتين مكانهما فوراً حفاظاً علي حياة المواطنين وعلي البيئة .

وصرح " محافظ الدقهلية" بأنه جاري إعداد خطة لزيادة المساحات الخضراء داخل شوارع مدينة المنصورة من خلال زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالإضافة إلي إعادة زراعة الورد بشوارع المنصورة لعودتها إلي سابق عهدها جزيرة الورد .

ويطمئن " محافظ الدقهلية" المواطنين بأنه لن يتم المساس بأي مساحات خضراء أو قطع للاشجار بمختلف مراكز ومدن المحافظة إلا في حالات الخطوره الداهمة فقط التي تهدد حياة المواطنين.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة ، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

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