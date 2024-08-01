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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان توجه رسالة لـ سميحة أيوب |خاص

صدى البلد

أكدت الفنانة لقاء سويدان، حرصها على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث قدمت الشكر للفنان محمد رياض، وطاقم عمل المهرجان، معبرة عن تقديرها لمستوى التنظيم وافتخارها بالفن المصري والعربي.

وقالت "سويدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "ألف مبروك لكل المكرمين في الحفل، فهم يستحقون هذا التكريم تقديراً لتاريخهم العريق".

وفي رسالة موجهة لسيدة المسرح سميحة أيوب، قالت “أدعو الله أن يمدكِ بالصحة، فـ سميحة أيوب هي أيقونة المسرح التي نعتز بها جميعاً”.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً من كبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

كما حرص عدد كبير من نجوم الدراما والمسرح على حضور الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، من بينهم الفنان أحمد آدم، أحمد بدير، إلهام شاهين، سميحة أيوب، هند عاكف، ومحمد أبو داوود، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

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