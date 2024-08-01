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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو لـ 6.5% خلال يونيو

صدى البلد

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5% في يونيو  مقابل توقعات استقراره عند مستويات مايو أيار ليسجل 6.4%.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الأول من أغسطس ، بلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 11.22 مليون في يونيو . بارتفاع بمقدار 41 ألفاً عند المقارنة بمستويات مايو .

أما بالمقارنة بشهر يونيو ، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 81 ألفاً.

وفيما يتعلق بالبطالة بين الشباب بمنطقة اليورو، فتراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألفاً وارتفع بمقدار 8 آلاف، عند المقارنة بمستويات مايو  2024 ويونيو  2023 على الترتيب.

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