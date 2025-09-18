أمنية وعسكرية .. سوريا والاحتلال يبرمان اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الحالي

نقلت وكالة فرانس برس الخميس عن مصدر في وزارة الخارجية السورية ، بأنّ سوريا ودولة الاحتلال ستُبرمان اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب المصدر السوري الذي رفض ذكر إسمه ، فإن هناك تقدّم في المحادثات مع دولة الاحتلال حيث ستكون هناك اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الجاري معها ، مشيراً إلى أنّها بالدرجة الأولى اتفاقيات أمنية وعسكرية.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن السيناتور لينزي جراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده.

وتأتي زيارة الشيباني -وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً- في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء، بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.