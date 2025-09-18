لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصل اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ربع قرن.

وتأتي هذه الخطوة لتشكل تطورًا لافتًا في مسار العلاقات السورية – الأمريكية، التي انقطعت أو توترت على مدار أكثر من عقدين بفعل الخلافات السياسية والحرب التي اندلعت في سوريا منذ عام 2011.

ووفقًا لقناة "الإخبارية السورية"، فإن الوزير الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتركز حول سبل إعادة بناء قنوات التواصل السياسي، إضافة إلى مناقشة ملفات إقليمية أبرزها الوضع في الشرق الأوسط، الحرب في غزة، ومستقبل التسوية السياسية في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة.

ووصفت مصادر دبلوماسية الزيارة بأنها "اختبار أولي" لإمكانية فتح صفحة جديدة بين دمشق وواشنطن، خاصة بعد أن ظلت الولايات المتحدة لسنوات تتبنى سياسة العقوبات والعزل تجاه الحكومة السورية.

كما تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى مرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، وتصاعد الدور الروسي والإيراني في الإقليم، ما يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في مقاربتها للملف السوري.

جدير بالذكر أن آخر زيارة أجراها وزير خارجية سوري إلى واشنطن تعود إلى عام 2000، عندما التقى آنذاك الوزير الراحل فاروق الشرع مسؤولين أمريكيين في عهد إدارة الرئيس بيل كلينتون، ضمن مساعٍ غير مكتملة لإحياء مفاوضات السلام السورية – الإسرائيلية.

وتتركز أجندة الوزير السوري على محورين أساسيين: الأول هو المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، والثاني يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، لا سيما "قانون قيصر" الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا على الحكومة السورية.

وكشفت أمس مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي عن أن إسرائيل قدمت إلى الحكومة السورية مقترحاً تفصيلياً لاتفاق أمني جديد، يتضمن خريطة لمناطق منزوعة السلاح تمتد من العاصمة دمشق باتجاه الجنوب الغربي وصولاً إلى الحدود مع إسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن المقترح الإسرائيلي يستند إلى نموذج معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي قسمت شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق بترتيبات أمنية متفاوتة. وينص العرض على تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاث مناطق، مع فرض مستويات مختلفة من التواجد العسكري السوري، ومنع انتشار الأسلحة الثقيلة في الشريط القريب من الحدود. كما يقترح تحويل كامل المنطقة إلى منطقة حظر جوي للطائرات السورية.