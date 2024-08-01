وزير الإسكان يُصدر قراراً بحركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تغييرات بأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي.

ونص القرار على تكليف المهندس محمود محمد لطفي زغلول، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي مع الإشراف على جهازي تنمية قطاعي الساحل الشمالي الغربي (الثاني - الثالث)، والمهندس وليد عبد القادر عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي)، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس أحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكى، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بالعمل بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس حسام الدين عبده محمد محمد، مهندس مدنى أول بجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى عوض أحمد عوض النجدي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.