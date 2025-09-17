قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو

القمة العربية
القمة العربية
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي أن الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية، لديه حرص دائم على التأكيد أن الأمن القومي العربي لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الغطرسة الإسرائيلية وصلت إلى حد الاعتداء على أكثر من دولة عربية في توقيت واحد عبر هجمات جوية.

وقال جميل عفيفي، خلال لقاء له في برنامج “مساء دي أم سي” عبر فضائية “دي أم سي”، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة كانت الأبرز والأقوى، حيث تناولت بشكل شامل الأوضاع في المنطقة والتحديات والتهديدات التي تواجه العالم العربي.

وتابع الكاتب الصحفي جميل عفيفي أنه لا يجب الاستهانة بالقوة العسكرية العربية، التي تشكل ركيزة للأمن في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن توحيد العمل العربي المشترك كفيل بتشكيل قوة سياسية واقتصادية وعسكرية قادرة على مواجهة مختلف التهديدات.

جميل عفيفي الرئيس السيسي الأمن القومي المصري القمة العربية الإسلامية العمل العربي

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
