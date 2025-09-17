جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي أن الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية، لديه حرص دائم على التأكيد أن الأمن القومي العربي لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الغطرسة الإسرائيلية وصلت إلى حد الاعتداء على أكثر من دولة عربية في توقيت واحد عبر هجمات جوية.

وقال جميل عفيفي، خلال لقاء له في برنامج “مساء دي أم سي” عبر فضائية “دي أم سي”، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة كانت الأبرز والأقوى، حيث تناولت بشكل شامل الأوضاع في المنطقة والتحديات والتهديدات التي تواجه العالم العربي.

وتابع الكاتب الصحفي جميل عفيفي أنه لا يجب الاستهانة بالقوة العسكرية العربية، التي تشكل ركيزة للأمن في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن توحيد العمل العربي المشترك كفيل بتشكيل قوة سياسية واقتصادية وعسكرية قادرة على مواجهة مختلف التهديدات.