تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم
موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك
جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في تطور ميداني خطير يعكس اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مساء اليوم غارات جوية على ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي لليمن، مما أثار موجة من التنديد ووُصف بأنه اعتداء صارخ على السيادة اليمنية. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من تهديدات إسرائيلية مباشرة باستهداف الميناء، وتحذيرات بإخلائه تحسبًا لضربة وشيكة.

إنذارات مسبقة وتصعيد متواصل

وقبل الضربة بساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارًا رسميًا أعلن فيه عزمه قصف ميناء الحديدة، داعيًا جميع المتواجدين هناك إلى إخلاء المنطقة بشكل عاجل. ووفق مصادر أمنية إسرائيلية، فإن الغاية من الضربة تكمن في "شلّ الميناء لأسابيع إضافية"، خصوصًا بعد أن تمكنت السلطات اليمنية من إصلاح الأضرار التي خلّفتها ضربة سابقة.

قصف جوي واشتباك مع الدفاعات

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجوم الجوي، في حين تناقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن "طائرات إسرائيلية شنت عدوانًا مباشرًا على الميناء". وأوضحت أن الدفاعات الجوية اليمنية تحاول التصدي للطائرات المغيرة، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار أو الإصابات التي خلّفها الهجوم.

الموقف الحوثي.. سيادة منتهكة وردود مفتوحة

ووصف المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي القصف بأنه "اعتداء سافر على السيادة اليمنية"، مشيرًا إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد. في المقابل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الهدف الاستراتيجي من العملية هو تعطيل الميناء وإبقاؤه خارج الخدمة لعدة أسابيع، ما يعكس إصرار تل أبيب على الضغط العسكري المستمر في الساحة اليمنية.

الهجوم على ميناء الحديدة يفتح بابًا جديدًا من التوتر الإقليمي، ويضع اليمن أمام تحديات إضافية في ظل الصراع المستمر منذ سنوات. وبينما تؤكد إسرائيل سعيها إلى شلّ البنية التحتية للميناء، يرى مراقبون أن هذه الضربات قد تؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة أن الميناء يمثل شريانًا حيويًا لإمدادات الغذاء والدواء لليمنيين. ويبقى السؤال المطروح: هل ستظل الحديدة ساحة مفتوحة للتصعيد العسكري، أم ستشهد تدخلات دولية للجم هذا التصعيد قبل أن يتفاقم أكثر؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

سوار الملك بسوسنس الأول

لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

