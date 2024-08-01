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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ«حماة الوطن»: مهرجان العلمين يخدم السياحة ويساهم في التنمية الاقتصادية

طارق عبدالباعث بركات،
طارق عبدالباعث بركات، قيادي بحماة الوطن

أشاد اللواء طارق عبدالباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، بأهمية مهرجان العلمين في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا على أن المهرجان يعكس الجهود المبذولة لتحويل مدينة العلمين إلى مركز نابض بالحياة يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

 

وأوضح رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن  في بيان له أن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى مدينة العلمين، تعكس الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به المدينة، وتؤكد على المكانة المتميزة التي أصبحت تتمتع بها كوجهة سياحية جذابة، مؤكدا على أهمية  هذه الزيارة تدعم جهود مصر في الترويج للسياحة وتعزيز سمعتها كوجهة رئيسية للزوار من كل أنحاء العالم.

 

وأشار اللواء بركات إلى أن مهرجان العلمين، الذي يجذب اهتمام الوفود العربية والأجنبية، يعد تجسيدًا لنجاح استراتيجية التنمية السياحية في المدينة، مؤكدا على أن المهرجان يساهم في تسليط الضوء على جمال وروعة مدينة العلمين، مما يسهم في زيادة الحركة السياحية وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، مشيدا  بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في تنظيم المهرجانات والفعاليات التي تبرز مكانة المدينة وتدعم قطاع السياحة.


واعتبر القيادي بحزب حماة الوطن  أن المهرجان هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، مؤكدا على أن مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها كوجهة سياحية بارزة على الخريطة العالمية، خاصة وأن مهرجان العلمين ليس فقط احتفالية ثقافية، بل هو خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

مهرجان العلمين غرب الدلتا اللواء بركات طارق عبدالباعث بركات مدينة العلمين

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