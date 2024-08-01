تقديم 48 مليون خدمة صحية لـ منتفعي التأمين الشامل بـ6 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم نحو 48 مليون خدمة صحية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل في 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" حتى الآن، ونجاحها لأول مرة في سد عجز الموازنة بنسبة 50.5% بمعدل زيادة في نسبة الإيرادات بلغت 64% عن العام المالي السابق، مؤكدة أن هدفها الوصول لأعلى مستويات الجودة وتحقيق رضاء المواطن.



جاء ذلك في الحساب الختامي وتقرير الأداء الفني للعام المالي 2023 /2024، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع الدوري رقم (76) للمجلس الذي انعقد اليوم /الخميس/، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.



وأضاف مجلس إدارة الهيئة أن هذا النجاح يأتي برغم زيادة التكلفة الطبية للخدمات بنحو 70% تأثرًا بزيادة تكلفة مدخلات الخدمة وتغير أسعار الصرف والموجة التضخمية.



وتابع مجلس الإدارة: "إيراداتنا من عوائد برامج السياحة العلاجية تجاوزت 2.1 مليون دولار"، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة الجهود لمضاعفة العوائد من النقد الأجنبي والتوسع في برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".



ووافق مجلس إدارة الهيئة، على منح تخفيض مضاعف لمقابل الفحص الطبي لأطفال المدارس من غير المسجلين على منظومة التأمين الصحي الشامل مع استمرار تقديم الخدمة بدون مقابل للمسجلين بالمنظومة والفئات المعفاة بالقانون طبقًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف العبء المادي عن المواطنين.



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، إن اختيار هيئة الرعاية كشريك دولي لأكبر ثلاث شركات للتأمين الطبي في العالم: بوبا BUPA وأليانز Alianz وأكسا AXA، هي شهادة نجاح لسمعتنا الطبية ومؤشر لانضباطنا المحاسبي وخاصة في نظام المطالبات.



ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تحقيق الهيئة نجاحات في ملف تعزيز جودة الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، مضيفا أن هيئة الرعاية تحتل المركز الأول بين القطاعين الحكومي والخاص في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR أو الاعتماد الدولي JCI، بالإضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية E-OVR، والأدلة التشغيلية، والتميز في المبادرات والمسابقات الدولية لمشروعات التحسين ومنها هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA والسعودي الألماني الصحية.



وأشار الدكتور السبكي إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بلغ أكثر من 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023 ممولًا من الموازنة العامة للدولة وموارد الهيئة من مطالبات التأمين الصحي الشامل.



وتابع الدكتور السبكي أن الدعم المستمر من الدولة لمنظومة هيئة الرعاية الصحية يعكس اهتمام القيادة السياسية باستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع ارتفاع أسعار مدخلات الخدمة الصحية.



وفي الختام، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على مشاركة الهيئة والجهات التابعة لها في شبكة التدريب الإلزامي للمستشفيات الجامعية لطلبة امتياز الصيادلة طبقًا لقواعد اللجنة العليا للإشراف.



وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أحمد السبكي، وعضوية أعضاء مستقلين من المجلس للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة والمرور الميداني الدوري على المنشآت الصحية التابعه لها.



وتتشكل لجنة المراجعة والحوكمة، من الدكتور أحمد السبكي، رئيسًا للجنة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مقررًا للجنة، وبعضوية: الدكتور فريد محرم، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم فخر، أستاذ جراحة الأورام، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة.



تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

