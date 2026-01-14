6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة

وقبل هذه المواجهة المرتقبة، يواجه ستة لاعبين من صفوف منتخب مصر خطر الغياب عن المباراة النهائية في حال تخطي عقبة السنغال، وذلك في حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء جديدة.

ويتعلق الأمر بكل من محمد الشناوي، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، وأحمد فتوح.

وكان الرباعي رامي ربيعة، مروان عطية، حمدي فتحي، وأحمد فتوح قد نالوا بطاقات صفراء خلال مواجهة بنين في دور الـ16، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

كما تلقى الثنائي محمد الشناوي وحسام عبد المجيد بطاقتين صفراوين خلال لقاء كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وتضع هذه الإنذارات الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدٍ إضافي، في ظل أهمية اللقاء المقبل، والحاجة للحفاظ على العناصر الأساسية تحسبًا للمباراة النهائية حال التأهل.

مصر ضد السنغال

ويطمح الفراعنة في تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب القاري، بعد تجاوزهم منتخب بنين في دور الـ16، ثم الإطاحة بكوت ديفوار في ربع النهائي.

كما يدخل منتخب مصر المباراة بروح الانتقام، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب حسام حسن لاستعادة الاعتبار أمام السنغال بعد مواجهاتهما السابقة في نهائي 2021 ومباراة التأهل لكأس العالم، مستفيدًا من الأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال الأدوار الإقصائية.

من جانبه، تأهل منتخب السنغال إلى نصف النهائي عقب فوزه على السودان في دور الـ16، قبل أن يتخطى مالي في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مثيرًا مع الفراعنة.

ويسعى منتخب السنغال لتأكيد تفوقه على منتخب مصر في المواجهات الأخيرة، ومواصلة الدفاع عن مكانته على الساحة الإفريقية، في مباراة تعتبر بمثابة "نهائي مبكر" يجمع بين اثنين من أبرز فرق القارة.