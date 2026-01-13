الأنبا يوأنس يستقبل محافظ أسيوط ورجل الأعمال منير غبور خلال زيارة دير العذراء بدرنكة

استقبل صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، معالي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ورجل الأعمال منير غبور، وذلك خلال زيارتهم لدير السيدة العذراء بدرنكة.

وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بيجول، أسقف دير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، والأنبا بيستني، أسقف أبنوب والفتح، حيث ساد اللقاء جو من الود والترحيب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر المحبة والتعاون بين الكنيسة والقيادات التنفيذية والمجتمعية بمحافظة أسيوط، تأكيدًا على الدور الوطني والمجتمعي المشترك، ودعم مسيرة العمل والتنمية وخدمة أبناء الوطن.