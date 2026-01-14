باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا

قال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، ماهر فرغلي، إن قرار الولايات المتحدة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية في مصر والأردن ولبنان، يعني بدء التعامل معها كتنظيم إرهابي دولي، وهو ما يترتب عليه ملاحقة قياداتها وأموالها في مختلف الدول.

وأضاف خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن إشراك وزارة الخزانة الأمريكية في القرار يعكس جدية واشنطن في متابعة الحسابات البنكية والتحويلات المالية المرتبطة بالجماعة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على أي كيانات أو أفراد يثبت ارتباطهم بها.

وأوضح أن صعوبة إثبات الانتماء للإخوان تبقى تحديًا، إذ إن الجماعة اعتادت التخفّي وراء أسماء ومؤسسات مختلفة مثل "مجلس مسلمي أوروبا" أو "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، لكن القرار الأمريكي ركز على الفروع المعلنة والمعروفة، وهو ما يمنح مصر والدول الأخرى سندًا إضافيًا لإثبات أن الجماعة إرهابية بالفعل.