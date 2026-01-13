أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل تاريخ واجرام جماعة الاخوان الارهابيه موثق، مضيفا أن الإخوان اكبر خطر على العالم.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن مصر دفعت ثمن ارهاب جماعة الاخوان الارهابية، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اخوان ارهابيين عليهم احكام اعدام في مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدول إما مع الارهابيين او ضد الارهابيين ويسلمونهم لمصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن لابد من تحرك الدولة لمصادرة كل اموال جماعة الاخوان الارهابية.